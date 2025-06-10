Певец Дмитрий Колдун рассказал, что отметит свой день рождения на концерте

— Я не терял веры и надежды, а упорно продолжал пробиваться и учиться чему-то новому, в чем был слабоват. Основная загвоздка состояла в том, что у меня не было репертуара. А еще я не получал никакого композиторского образования, сонграйтерских школ не заканчивал. Просто начал слушать песни, пытался разложить их на составляющие, пытался найти какую-то закономерность, на это ушло очень много времени. Можно, наверное, было бы сделать и быстрее, будь у меня деньги, но не факт, что эти песни оказались бы лучше тех, что написал сам. Потому что часто артисты, которые покупают песни у знаменитых композиторов, покупают просто лежалый материал, который продюсеры решили не использовать у своих собственных артистов. Я это тоже понял со временем, к этому моменту у меня было несколько купленных песен, но они не «пошли», думаю, именно по этой причине.