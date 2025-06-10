Юрист Кофанов объяснил, за что на самом деле могли уволить москвичку с ОКР

— Девушка каждый день опаздывала, зная свой график, поэтому ее уволили за нарушение режима труда и отдыха. В причинах, скорее всего, будет указано: «за неоднократное неисполнение должностных обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания». А если она опаздывала более чем на три часа, ее могли уволить и за прогул, — рассказал эксперт. — То есть если ее рабочий день начинается в 09:00, а она приходит в офис на три часа позже других сотрудников, оправдывая это ОКР, — так неправильно. Наличие расстройства не является оправданием для постоянных опозданий.