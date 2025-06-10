Юрист Кофанов объяснил, за что на самом деле могли уволить москвичку с ОКР

В Москве девушку уволили из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Она тратила около трех часов на проведение ритуалов для выхода из дома: все началось с того, что она проверяла, выключены ли электрические приборы, а затем для своего спокойствия начала делать фото предметов. С каждым днем количество действий увеличивалось, и в итоге москвичка осталась без работы. «Вечерняя Москва» выясняла у эксперта, можно ли уволить человека из-за ОКР.
По словам юриста по трудовому праву Дмитрия Кофанова, уволить человека из-за ОКР по Трудовому кодексу (ТК) РФ нельзя. Однако можно уволить за постоянные опоздания, к которым привело расстройство, так как это уже считается дисциплинарным взысканием.
— Девушка каждый день опаздывала, зная свой график, поэтому ее уволили за нарушение режима труда и отдыха. В причинах, скорее всего, будет указано: «за неоднократное неисполнение должностных обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания». А если она опаздывала более чем на три часа, ее могли уволить и за прогул, — рассказал эксперт. — То есть если ее рабочий день начинается в 09:00, а она приходит в офис на три часа позже других сотрудников, оправдывая это ОКР, — так неправильно. Наличие расстройства не является оправданием для постоянных опозданий.
Чтобы уволить человека по медицинским показаниям, необходимо соответствующее заключение врача, отметил юрист.
— Например, кто-то не может работать ночью, и у него есть соответствующее заключение врача о том, что это способно привести к развитию у человека тяжелых заболеваний или инвалидности. Таких людей можно уволить по медицинским показаниям. Но ОКР не является такой причиной, поэтому здесь работодатель решает сам: устраивают ли его вечные опоздания сотрудницы с таким расстройством или нет, — пояснил Кофанов.
Также теперь в некоторых случаях работодатель может запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте. Рекрутер, карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал «ВМ», законно ли вводить подобный запрет для сотрудников и где тогда им разрешается обедать.