В Минске изменился график отключения горячей воды: узнали, по каким адресам

Если быть точнее, то отключение горячей воды в столице, запланированное с 16 по 29 июня, будет перенесено на период с 7 по 20 июля по нижеуказанным адресам:
- ул. Алибегова, 5, 7;
- ул. Голубева, 4, 10, 19, 21;
- Студенческая деревня БГУ;
- пр. Газеты Звязда, 31, 33;
- пр. Газеты Правда, 25, 48, 52, 50;
- ул. Семашко, 1, 3, 8, 8 (к. 5, 7, 8), 6 (дом-интернат), 4Е, 4Д, 4 В, 10, 10А, 12, 12А, 14, 25А, 33, 35А, 35Б;
- ул. Корженевского, 1А,
- пр. Дзержинского, 69 к.1, 2, 71, 73, 73А, 75, 77, 77А, 79, 83, 83 (к. 1−9, к. 15, к. 18), 85, 87, 90, 91, 92, 94, 100.
В «Минскэнерго» уточнили, что это делается, для того чтобы обеспечить комфортные условия проживания всех участников мероприятий.