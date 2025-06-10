В десяти районах Ростовской области введут режим ЧС по засухе

С 10 июня в десяти территориях Ростовской области введут режим чрезвычайной ситуации по засухе. Об этом на большом предуборочном совещании сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Для того чтобы аграрии могли получить страховые выплаты, приняли решение о режиме ЧС по засухе. Поручаю минсельхозу области внимательно следить за ситуацией и оперативно предлагать решения в помощь хлеборобам, — сказал Юрий Слюсарь.
Также донской глава распорядился отработать вопросы продления банковских кредитов и отсрочки лизинговых платежей. Кроме этого, Юрий Слюсарь посоветовал не спешить с внедрением технологии управления осадками и дождаться завершения эксперимента в Ставропольском крае.
Напомним, с мая 2025 года на Дону действует режим ЧС по заморозкам. Тогда погодные условия повредили около 240 тысяч га, гибель посевов зафиксировали на площади более 100 тысяч га. От засухи, по предварительной оценке, пострадали уже более полумиллиона гектаров в 25 районах. Добавим, ранние зерновые культуры в Ростовской области планируют убрать на площади около 3,2 млн.
Подпишись на нас в Telegram.