В десяти районах Ростовской области введут режим ЧС по засухе

Напомним, с мая 2025 года на Дону действует режим ЧС по заморозкам. Тогда погодные условия повредили около 240 тысяч га, гибель посевов зафиксировали на площади более 100 тысяч га. От засухи, по предварительной оценке, пострадали уже более полумиллиона гектаров в 25 районах. Добавим, ранние зерновые культуры в Ростовской области планируют убрать на площади около 3,2 млн.