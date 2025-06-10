В Москве завершился XI фестиваль книги «Красная площадь»

Гостями фестиваля также стали актеры Елизавета Арзамасова, Александр Арсентьев, Надежда Бабкина, Сергей Гармаш, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Владимир Кошевой, Сати Спивакова, Антон Шагин и дирижер Иван Никифорчин. На «Главной сцене» выступили труппы Российского академического молодежного театра, «Современника», «Русской песни», Московского губернского театра, «Трикстера» и Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, музыканты оркестра «Новая Россия», Академии русской музыки, ансамбля «Россия», Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова и Московского музыкального общества.