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В Москве завершился XI фестиваль книги «Красная площадь»

В мероприятии участвовали 400 издательств из 50 регионов России и Белоруссии, которые представили свыше 100 тысяч произведений.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Люди на фестивале «Красная площадь — 2025» с видом на Кремль
Источник: Виктор Чернышов / книжный фестиваль «Красная площадь»

С 4 по 7 июня более 800 тысяч читателей встретились с известными писателями-современниками. Поклонников своим появлением порадовали Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Ася Володина, Дмитрий Данилов, Дарья Донцова, Ася Лавринович, Александра Маринина, Вадим Панов, Захар Прилепин, Олег Рой, Роман Сенчин, Дмитрий Воденников, Мария Ватутина, Анна Ревякина, Влад Маленко и другие.

Четыре девушки сидят на Красной площади и держат в руках книги на фестивале «Красная площадь — 2025»
Источник: Виктор Чернышов / книжный фестиваль «Красная площадь»

Гостями фестиваля также стали актеры Елизавета Арзамасова, Александр Арсентьев, Надежда Бабкина, Сергей Гармаш, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Владимир Кошевой, Сати Спивакова, Антон Шагин и дирижер Иван Никифорчин. На «Главной сцене» выступили труппы Российского академического молодежного театра, «Современника», «Русской песни», Московского губернского театра, «Трикстера» и Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, музыканты оркестра «Новая Россия», Академии русской музыки, ансамбля «Россия», Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова и Московского музыкального общества.

Актриса Лиза Арзамасова на сцене фестиваля «Красная площадь — 2025»
Источник: Виктор Чернышов / книжный фестиваль «Красная площадь»
Всего за четыре дня фестиваля на 14 площадках прошли более 600 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок.

6 июня на Красной площади отметили день рождения Александра Пушкина. Поэты читали переводы классика на ногайском, татарском, шорском, башкирском, кабардино-черкесском, хантыйском, мокшанском, юкагирском и других национальных языках.

Зрители на Дне Александра Пушкина на фестивале «Красная площадь — 2025»
Источник: Виктор Чернышов / книжный фестиваль «Красная площадь»

Во время «Красной площади» также вручили награды победителям чтецких конкурсов и литературных премий — «Живая классика», «Страница'25», «Читаем всей семьей», «Лицей» и «Класс!». Российский книжный союз и Союз театральных деятелей России подписали соглашение.

Отечественная, не только классическая, но и современная, драматургия должна найти свое место на русской сцене. Это очень важно.

Сергей Степашин
президент Российского книжного союза

Не успели побывать на фестивале — смотрите записи трансляций в официальной группе «Красной площади» ВКонтакте. В следующий раз мероприятие пройдет в Москве в 2026 году.