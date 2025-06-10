В Москве завершился XI фестиваль книги «Красная площадь»

С 4 по 7 июня более 800 тысяч читателей встретились с известными писателями-современниками. Поклонников своим появлением порадовали Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Ася Володина, Дмитрий Данилов, Дарья Донцова, Ася Лавринович, Александра Маринина, Вадим Панов, Захар Прилепин, Олег Рой, Роман Сенчин, Дмитрий Воденников, Мария Ватутина, Анна Ревякина, Влад Маленко и другие.
Гостями фестиваля также стали актеры Елизавета Арзамасова, Александр Арсентьев, Надежда Бабкина, Сергей Гармаш, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Владимир Кошевой, Сати Спивакова, Антон Шагин и дирижер Иван Никифорчин. На «Главной сцене» выступили труппы Российского академического молодежного театра, «Современника», «Русской песни», Московского губернского театра, «Трикстера» и Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, музыканты оркестра «Новая Россия», Академии русской музыки, ансамбля «Россия», Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова и Московского музыкального общества.
6 июня на Красной площади отметили день рождения Александра Пушкина. Поэты читали переводы классика на ногайском, татарском, шорском, башкирском, кабардино-черкесском, хантыйском, мокшанском, юкагирском и других национальных языках.
Отечественная, не только классическая, но и современная, драматургия должна найти свое место на русской сцене. Это очень важно.
Не успели побывать на фестивале — смотрите записи трансляций в официальной группе «Красной площади» ВКонтакте. В следующий раз мероприятие пройдет в Москве в 2026 году.