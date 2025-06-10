Юрий Шалабаев вручил Чкаловскую премию нижегородским педагогам

— Мы не зря объединили две премии — имени В. П. Чкалова и за лучшую программу развития. Потому что образование — это ключевое направление, которым мы должны заниматься, — отметил Юрий Шалабаев. — Вы при нашей поддержке формируете будущее, то, каким будет наш город через много-много лет.