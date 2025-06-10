Юрий Шалабаев вручил Чкаловскую премию нижегородским педагогам

Сегодня особенно важный день для нижегородских педагогов. Лучшим из них глава.
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил Чкаловскую премию и гранты. Эти награды педагоги получили за лучшую образовательную программу и высокие результаты учебной деятельности. Наградили 20 образовательных коллективов и педагогов.
— Мы не зря объединили две премии — имени В. П. Чкалова и за лучшую программу развития. Потому что образование — это ключевое направление, которым мы должны заниматься, — отметил Юрий Шалабаев. — Вы при нашей поддержке формируете будущее, то, каким будет наш город через много-много лет.
В ходе церемонии глава города поблагодарил педагогов за их труд и за неравнодушное отношение к детям. Каждый из педагогов, получивших награду, отличается современным и профессиональным подходом к работе.
Стоит отметить, что награды в этот раз получали не только учителя, но и работники детских садов и учреждений дополнительного образования. Некоторые премии и гранты вручались целым коллективам.
— Дошкольная система — это первый уровень образования, формирующий фундамент для дальнейшего развития детей — творческого и технического, даёт детям начальные знания для жизни в современном мире. Чкаловскую премию получили сегодня интересные, «универсальные» педагоги, помогающие ребятам развивать свой потенциал, — напомнил глава департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко.
Каждый участник сегодняшней церемонии награждения подготовил уникальные проекты в сфере образования. К примеру, коллектив школы № 41 запустил проект «Школа функциональной грамотности». С помощью этой программы дети учатся не только получать знания, но и успешно применять их на практике.
— Очень приятно, что глава города Юрий Шалабаев действительно уделяет большое внимание развитию системы образования, внедряя такие инновационные и важные грантовые конкурсы. Это мотивирует всех нас, — призналась директор школы № 41 Жанна Орлова.
Некоторые учреждения шагнули далеко за пределы привычного образования. Так, например, в детском саду № 62 своих маленьких воспитанников уже учат финансовой грамотности. Благодаря проекту «Маленькие шаги по большой дороге» знания получают не только малыши, но и их родители.
— Результатом мы считаем открытие на базе нашего детского сада городского ресурсного центра экономического образования детей дошкольного возраста, а также внедрение нашей авторской дополнительной программы «Город финансов и его возможностей». Дети с увлечением познают мир экономики. Уже проведено огромное количество разнообразных мероприятий, охват которых составил более 500 детей и педагогов. Также мы провели олимпиаду для детей «Все профессии важны, все профессии нужны». Грант позволит модернизировать наш центр ранней профориентации, — — сообщила заведующая детским садом № 62 Наталья Синёва.