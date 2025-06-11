В Москве представили уникальные сорта пионов

По словам директора Фонда содействия развитию ботанических садов Александра Щербакова, экспозиция будет меняться каждые два дня. «В самом центре Москвы в ГУМе мы покажем, как сохранили и приумножили наследие советских селекционеров, и вместе с тем представим новую волну русских сортов, которых еще никто и никогда не видел», — отметил он.