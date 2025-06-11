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В Москве представили уникальные сорта пионов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Всероссийская выставка «Пионы России», на которой представили более 250 уникальных сортов пионов, стартовала в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

На цветочной экспозиции можно увидеть новые авторские сорта: «Сенсация», «Белая гвоздика», «Лебединая верность», «София Новгородская».

По словам директора Фонда содействия развитию ботанических садов Александра Щербакова, экспозиция будет меняться каждые два дня. «В самом центре Москвы в ГУМе мы покажем, как сохранили и приумножили наследие советских селекционеров, и вместе с тем представим новую волну русских сортов, которых еще никто и никогда не видел», — отметил он.

10 и 11 июня свои пионы выставит содружество «Пионы России». 13 и 14 июня — Главный ботанический сада им. Н. В. Цицина РАН, а 15 и 16 июня — селекционеры России и частные коллекционеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Великого Новгорода, Твери и других городов.