В Москве представили уникальные сорта пионов

На цветочной экспозиции можно увидеть новые авторские сорта: «Сенсация», «Белая гвоздика», «Лебединая верность», «София Новгородская».
По словам директора Фонда содействия развитию ботанических садов Александра Щербакова, экспозиция будет меняться каждые два дня. «В самом центре Москвы в ГУМе мы покажем, как сохранили и приумножили наследие советских селекционеров, и вместе с тем представим новую волну русских сортов, которых еще никто и никогда не видел», — отметил он.
10 и 11 июня свои пионы выставит содружество «Пионы России». 13 и 14 июня — Главный ботанический сада им. Н. В. Цицина РАН, а 15 и 16 июня — селекционеры России и частные коллекционеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Великого Новгорода, Твери и других городов.