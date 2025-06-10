Последние новости к вечеру 10 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 июня 2025 года.
Россия вернула вторую группу военных с территории Украины
Минобороны РФ сообщило, что 10 июня с территории, подконтрольной Киеву, была возвращена вторая группа российских военнослужащих в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.
ВС России нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве
Рябков анонсировал третий раунд консультаций РФ и США
Москва и Вашингтон готовятся к третьему раунду консультаций по обсуждению двусторонних раздражителей. Замглавы МИД России сообщил, что дата пока не определена, но встреча ожидается очень скоро.
Массовые протесты в США перекинулись на Техас
Акции против иммиграционных рейдов в США распространились на Техас, Кентукки и Джорджию после начала протестов в Лос-Анджелесе, где развернута Нацгвардия. В Остине и Далласе задержаны десятки демонстрантов.
Губернатор Забайкалья отправил правительство региона в отставку
После критики генпрокурора РФ из-за выплат семьям погибших бойцов СВО губернатор Осипов отправил в отставку правительство Забайкальского края. Члены правительства понесут персональную ответственность за «попустительское отношение при исполнении своих обязанностей».