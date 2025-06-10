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Последние новости к вечеру 10 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 10 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 10 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 июня 2025 года.

Россия вернула вторую группу военных с территории Украины

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило, что 10 июня с территории, подконтрольной Киеву, была возвращена вторая группа российских военнослужащих в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.

ВС России нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве

Источник: РИА "Новости"

Российские военные ночью атаковали объекты ВПК Украины и ВСУ, склады боеприпасов и аэродромы. Минобороны заявило о поражении всех назначенных целей.

Рябков анонсировал третий раунд консультаций РФ и США

Источник: РИА "Новости"

Москва и Вашингтон готовятся к третьему раунду консультаций по обсуждению двусторонних раздражителей. Замглавы МИД России сообщил, что дата пока не определена, но встреча ожидается очень скоро.

Массовые протесты в США перекинулись на Техас

Источник: РИА "Новости"

Акции против иммиграционных рейдов в США распространились на Техас, Кентукки и Джорджию после начала протестов в Лос-Анджелесе, где развернута Нацгвардия. В Остине и Далласе задержаны десятки демонстрантов.

Губернатор Забайкалья отправил правительство региона в отставку

Источник: РИА "Новости"

После критики генпрокурора РФ из-за выплат семьям погибших бойцов СВО губернатор Осипов отправил в отставку правительство Забайкальского края. Члены правительства понесут персональную ответственность за «попустительское отношение при исполнении своих обязанностей».