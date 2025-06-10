Как бороться с борщевиком на дачном участке и можно ли вывести это растение навсегда

Дети и подростки. Юные исследователи, которые норовят залезть в самые густые заросли, рискуют больше всех, отметил Роман Фишкин. Они могут нечаянно измазать в соке руки, лицо, даже все тело — а потом выйти на солнце и получить сильные ожоги. И ведь не сразу поймешь, в чем дело: сначала просто чешется, а через несколько часов — волдыри.