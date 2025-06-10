Росздравнадзор проверит обеспечение регионов препаратом для беременных

«Дополнительно в целях обеспечения доступности указанного лекарственного препарата Минздравом России было выдано разрешение на ввоз в Российскую Федерацию 1500 ампул лекарственного препарата “иммуноглобулин человека антирезус Rho[D]” производства Республики Беларусь, которые были отгружены в регионы с наименьшей обеспеченностью, том числе 20.03.2025 в Тверскую область. Также в ближайшее время планируется поставка в Санкт-Петербург», — добавили там.