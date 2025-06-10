Росздравнадзор проверит обеспечение регионов препаратом для беременных

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Росздравнадзор проверяет организацию обеспечения антирезусным иммуноглобулином в субъектах РФ, рассказали в ведомстве.
Ранее газета «Известия» писала, что в аптеках подавляющего большинства регионов России нет антирезусного иммуноглобулина, который предназначен для беременных женщин. По данным издания, отсутствует лекарство как отечественного, так и зарубежного производства, в государственных медучреждениях в ряде регионов препарата тоже нет, утверждает издание.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет организацию обеспечения антирезусным иммуноглобулином в субъектах РФ», — рассказали журналистам в ведомстве.
В Росздравнадзоре отметили, что в первую очередь препарат поступает в специализированные медицинские организации. За пять месяцев 2025 года иммуноглобулин антирезус поступил в гражданский оборот в объеме, аналогичном указанному периоду за предыдущие годы.
«Очередная поставка иммуноглобулина антирезус зарубежного производства ожидается в первой декаде июля», — пояснили в ведомстве.
Там отметили, что всего, по данным поставщиков и производителей лекарственного препарата, в 2025 году планируется ввод в гражданский оборот в объеме, удовлетворяющем среднегодовую потребность.
«Дополнительно в целях обеспечения доступности указанного лекарственного препарата Минздравом России было выдано разрешение на ввоз в Российскую Федерацию 1500 ампул лекарственного препарата “иммуноглобулин человека антирезус Rho[D]” производства Республики Беларусь, которые были отгружены в регионы с наименьшей обеспеченностью, том числе 20.03.2025 в Тверскую область. Также в ближайшее время планируется поставка в Санкт-Петербург», — добавили там.
Отмечается, что ввоз лекарственного препарата производства Республики Беларусь планируется также во втором полугодии.