Режиссер Карен Шахназаров рассказал, какие фильмы набирают популярность у россиян

— И это хорошее, качественное кино, а не один Радж Капур, как многие думают. Наши киноканалы все больше показывают азиатские фильмы, особенно китайские. Это и исторические сериалы, и другие жанры. На премьерах китайских мультфильмов аншлаги! Так что процесс происходит, но постепенно. Особенно большие перспективы тут у китайского и индийского кино в нашем прокате, — резюмировал Шахназаров.