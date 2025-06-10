МВД может включить в рейтинг автошкол данные о выпускниках, погибших в ДТП

«Мы же хотим сделать только одного — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, куда он идет, к кому, какой процент вообще в этой школе, кто сдал с первого раза, сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них. Там есть некий набор показателей», — сказал он на заседании в Госдуме.