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МВД может включить в рейтинг автошкол данные о выпускниках, погибших в ДТП

Зубов: МВД может включить в рейтинг автошкол данные о погибших в ДТП выпускниках.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. МВД в рейтинг автошкол России может добавить информацию о погибших в ДТП выпускниках, сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.

«Мы же хотим сделать только одного — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, куда он идет, к кому, какой процент вообще в этой школе, кто сдал с первого раза, сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них. Там есть некий набор показателей», — сказал он на заседании в Госдуме.

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о контроле качества обучения в автошколах. Предлагается:

разработать перечень показателей и критериев оценки эффективности;установить периодичность проверок; наделить такими полномочиями МВД;публиковать составленные рейтинги в интернете.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла его в первом чтении. Предполагается, что изменения внесут в статью 26 закона «О безопасности дорожного движения».