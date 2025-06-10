МВД может включить в рейтинг автошкол данные о выпускниках, погибших в ДТП

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. МВД в рейтинг автошкол России может добавить информацию о погибших в ДТП выпускниках, сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.
«Мы же хотим сделать только одного — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, куда он идет, к кому, какой процент вообще в этой школе, кто сдал с первого раза, сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них. Там есть некий набор показателей», — сказал он на заседании в Госдуме.
Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о контроле качества обучения в автошколах. Предлагается:
разработать перечень показателей и критериев оценки эффективности;установить периодичность проверок; наделить такими полномочиями МВД;публиковать составленные рейтинги в интернете.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла его в первом чтении. Предполагается, что изменения внесут в статью 26 закона «О безопасности дорожного движения».