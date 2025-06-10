В селе Максимовщина Иркутского района обнаружили несанкционированную свалку

В Иркутском районе в селе Максимовщина территория земельных участков и карьеров захламлена мусором. С жалобами в прокуратуру обратились местные жители. Как сообщили в Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре, материалы проверки передали в следственный комитет.