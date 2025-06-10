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В селе Максимовщина Иркутского района обнаружили несанкционированную свалку

Земельные участки и карьеры захламлены мусором.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе в селе Максимовщина территория земельных участков и карьеров захламлена мусором. С жалобами в прокуратуру обратились местные жители. Как сообщили в Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре, материалы проверки передали в следственный комитет.

— В адрес администрации Максимовского муниципального образования внесено представление ввиду недостаточного контроля в сфере благоустройства. А собственников земельных участков обязали самостоятельно убрать отходы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также надзорному орган поступила информация о захоронении мусора на участке. В связи с этим прокуратура проведет еще одну проверку и даст оценку действий виновных лиц.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске на ремонтируемых дорогах укладывают новый асфальт.