В селе Максимовщина Иркутского района обнаружили несанкционированную свалку

В Иркутском районе в селе Максимовщина территория земельных участков и карьеров захламлена мусором. С жалобами в прокуратуру обратились местные жители. Как сообщили в Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре, материалы проверки передали в следственный комитет.
— В адрес администрации Максимовского муниципального образования внесено представление ввиду недостаточного контроля в сфере благоустройства. А собственников земельных участков обязали самостоятельно убрать отходы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Также надзорному орган поступила информация о захоронении мусора на участке. В связи с этим прокуратура проведет еще одну проверку и даст оценку действий виновных лиц.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске на ремонтируемых дорогах укладывают новый асфальт.