Актуальные правила установки заборов на дачах: требования к высоте и «прозрачности», штрафы

«Сплошные заборы разрешены только со стороны улицы, в то время как на смежных границах с соседскими участками их возведение может негативно сказаться на освещении и “проветриваемости” соседних территорий. Хотя прямого указания на штрафы за неправильный выбор материала и высоты для забора, установленного по смежной границе двух участков, в законе пока нет, в случае возникновения конфликтов между соседями суды опираются на действующие строительные нормы и правила (СНиП), регулирующие обустройство придомовых территорий», — пояснил адвокат.