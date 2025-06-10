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В Ростовской области опубликовали первые результаты ЕГЭ по математике

В Ростовской области появился первый двухсотбалльник по ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стали известны предварительные результаты ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Базовый уровень выбрали 8246 выпускников, 97% из них успешно прошли испытание. Профильный уровень сдавали 7425 человек, 9% из них получили 80 и более баллов, работы 13 ребят оценили на 100 баллов.

— В этом году отмечаем рост среднего балла по математике профильного уровня. А еще появился первый двухсотбалльник — выпускник ростовского лицея. Он отличился на экзаменах по математике профильного уровня и истории. На сегодняшний день в регионе уже 62 выпускника получили на ЕГЭ по 100 баллов, — сообщил Игорь Гуськов.

Добавим, не позднее 18 июня станут известны итоги ЕГЭ по русскому языку.

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