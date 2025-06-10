В Ростовской области опубликовали первые результаты ЕГЭ по математике

— В этом году отмечаем рост среднего балла по математике профильного уровня. А еще появился первый двухсотбалльник — выпускник ростовского лицея. Он отличился на экзаменах по математике профильного уровня и истории. На сегодняшний день в регионе уже 62 выпускника получили на ЕГЭ по 100 баллов, — сообщил Игорь Гуськов.