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Пока железнодорожники ждут зарплату за прошлый год, ПАС намерена потратить более 8 миллионов леев из госбюджета на праздники перед самыми выборами в Молдове

Государственная канцелярия объявила публичный тендер на сумму 8 333 333 лея без НДС для отбора подрядчика, который организует национальные мероприятия.

Источник: Комсомольская правда

Государственная канцелярия объявила публичный тендер на сумму 8 333 333 лея без НДС для отбора подрядчика, который организует национальные мероприятия, посвященные Дню независимости Республики Молдова (27 августа) и Дню румынского языка (31 августа).

Согласно объявлению, размещенному на платформе закупок, контракт будет включать такие услуги, как: разработка общей концепции мероприятий, планирование и координация логистики, организация художественных и культурных программ, продвижение мероприятий в СМИ и онлайн, а также обеспечение технической поддержки в течение проведения мероприятий.

График процедуры: период уточнений — с 6 июня 2025 года, 16:33, до 20 июня 2025 года, 17:00; период подачи предложений — с 20 июня 2025 года, 17:00, до 4 июля 2025 года, 09:00.

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