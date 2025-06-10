Пока железнодорожники ждут зарплату за прошлый год, ПАС намерена потратить более 8 миллионов леев из госбюджета на праздники перед самыми выборами в Молдове

Согласно объявлению, размещенному на платформе закупок, контракт будет включать такие услуги, как: разработка общей концепции мероприятий, планирование и координация логистики, организация художественных и культурных программ, продвижение мероприятий в СМИ и онлайн, а также обеспечение технической поддержки в течение проведения мероприятий.