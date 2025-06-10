РСА поддерживал увеличение лимита выплат по европротоколу

«На сегодня разработано достаточное количество сервисов, способствующих возможности получения страховых выплат при европротоколе до 400 тысяч рублей, включая мобильные приложения Минцифры России (“Госуслуги Авто”), РСА (“Помощник ОСАГО”) и мобильные приложения отдельных страховых компаний. В частности, при проведении фотофиксации данных о ДТП в соответствии с требованиями закона об ОСАГО потерпевший может получить страховое возмещение в лимите до 400 тысяч рублей», — пояснили в РСА. Однако такие опции возможны только при отсутствии разногласий у участников ДТП.