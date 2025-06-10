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«Минскэнерго» сказал о переносе отключения горячей воды с июня на июль

«Минскэнерго» дал информацию об изменении графика отключения горячей воды для ряда столичных потребителей.

Источник: Комсомольская правда

«Минскэнерго» дал информацию об изменении графика отключения горячей воды для ряда потребителей. Это связано с проведением в Минске в конце июня важных мероприятий — Республиканского праздника выпускников, Евразийской проектной школы, Белорусско-китайского молодежного форума. Их участники будут жить в «Студенческой деревне» БГУ. И чтобы им было комфортно, сроки отключения горячей воды перенесли с 16 июня на 7 июля.

Вместе со «Студенческой деревней» изменяются сроки отключения воды и у потребителей, чьи дома расположены неподалеку.

Обновленный график (с 7 по 20 июля, вместо 16−29 июня) относится к потребителям по адресам:

ул. Алибегова 5, 7;

ул. Голубева 4, 10, 19, 21;

пр. газ. «Правда» 25, 48, 52, 50;

пр. газ. «Звязда» 31, 33;

пр. Дзержинского 69 к.1, 2, 71, 73, 73а, 75, 77, 77а, 79, 83, 83 (к.1−9, к15, к.18), 85, 87, 90, 91, 92, 94, 100;

ул. Семашко 1, 3, 8, 8 (к.5,7,8), 6 (дом интернат), 4Е, 4Д, 4 В, 10, 10а, 12, 12а, 14, 25а, 33, 35а, 35б;

ул. Корженевского 1а.

Кстати, ЖКХ сказало минчанам, как сэкономить во время отключения горячей воды.

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