«Минскэнерго» сказал о переносе отключения горячей воды с июня на июль

«Минскэнерго» дал информацию об изменении графика отключения горячей воды для ряда потребителей. Это связано с проведением в Минске в конце июня важных мероприятий — Республиканского праздника выпускников, Евразийской проектной школы, Белорусско-китайского молодежного форума. Их участники будут жить в «Студенческой деревне» БГУ. И чтобы им было комфортно, сроки отключения горячей воды перенесли с 16 июня на 7 июля.