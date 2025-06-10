В Самаре прошёл Всероссийский семинар по безопасности пассажирских перевозок

С 4 по 6 июня 2025 года в Самаре прошёл семинар по вопросам безопасности дорожного движения пассажирских перевозок автомобильным и наземным электротранспортом.
Участники обсудили темы безопасности на маршрутах, тарифов и финансовой стабильности перевозчиков, а также изменения в правилах государственных закупок транспортных услуг.
В 2025 году в Самарской области планируется ремонт более 230 км дорог, строительство тротуаров, установка освещения и обустройство остановок.
Также в регионе запущены 300 новых автобусов и 40 современных трамвайных вагонов, закупленных в рамках программы модернизации транспортной инфраструктуры.
Экспертами затронуты изменения приказа Минтранса РФ № 351, регламентирующего порядок определения начальной цены контрактов на перевозки.
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