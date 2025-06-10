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Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах

Госдума приняла в первом чтении проект о контроле качества обучения в автошколах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели эффективности и публиковать в интернете их рейтинги.

Инициатором законопроекта выступило правительство РФ. Изменения предлагается внести в статью 26 закона «О безопасности дорожного движения».

Законопроектом предлагается разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, наделив соответствующими полномочиями МВД России.

Кроме того, в документах сообщается, что данные о качестве подготовки в автошколах планируется размещать в интернете, что позволит гражданам учитывать их при выборе учебного заведения.

Отмечается, что законопроект направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение.