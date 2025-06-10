Госдума приняла в первом чтении проект о качестве подготовки в автошколах

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели эффективности и публиковать в интернете их рейтинги.
Инициатором законопроекта выступило правительство РФ. Изменения предлагается внести в статью 26 закона «О безопасности дорожного движения».
Законопроектом предлагается разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, наделив соответствующими полномочиями МВД России.
Кроме того, в документах сообщается, что данные о качестве подготовки в автошколах планируется размещать в интернете, что позволит гражданам учитывать их при выборе учебного заведения.
Отмечается, что законопроект направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение.