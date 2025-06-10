«Будет перемещаться ниже»: к чему приведет разлив топлива на Енисее

Однако, пока туристы продолжают купаться в Черном море, игнорируя запреты Роспотребнадзора, медики бьют тревогу. Дело в том, что вдыхание паров мазута токсично. В тяжелых случаях они могут спровоцировать поражение легких и даже онкологию. Опасно и купание в загрязненной воде: может возникнуть химический ожог. Длительное нахождение в ней может привести к аллергическим реакциям, экземам и раздражению кожи. Также это может вызвать отравление, тошноту, головную боль, нарушения в работе печени и почек.