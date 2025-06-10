«Будет перемещаться ниже»: к чему приведет разлив топлива на Енисее

В результате аварии в реку Енисей в Красноярском крае попало порядка 30 тонн дизельного топлива. Из-за этого на водной глади образовалась нефтяная пленка протяженностью около 30 километров. Специалисты полагают, что устранение последствий разлива займет примерно две-три недели. Какими же будут последствия произошедшего, «Вечерняя Москва» узнала у эколога Романа Пукалова.
Енисею нужна помощь.
Несмотря на то что это не те объемы топлива, которые могут погубить реку, происшествие серьезное, считает специалист.
— Енисею нужно скорее помочь и постараться собрать как можно больше топлива. По моим оценкам, оно будет перемещаться на 100 километров ниже течения. Необходимо как можно быстрее предпринимать меры по очистке реки, — подчеркнул Пукалов.
При этом последствия аварии точно ощутят жители населенных пунктов у Енисея, предупредил эколог.
— Как минимум точно будет стоять запах нефтепродуктов на правом берегу реки вниз по течению, — считает специалист.
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Однако по его мнению, в связи с аварией режим чрезвычайной ситуации введен не будет.
— 30 тонн топлива не погубят Енисей — это не то количество, с которым река не сможет справиться. Поэтому говорить об экологической катастрофе в этом случае не представляется возможным, — пояснил Пукалов.
Мазут в Черном море.
Ситуация с Енисеем далеко не первая за последнее время, когда происходит розлив нефтепродуктов. В декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. После аварии в акваторию Черного моря вытекло по меньшей мере 3,7 тонны мазута. В целом корабли перевозили около 9,2 тонны нефтепродуктов, большая часть которых не попала в воду.
Сильнее всего от загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края, в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Эколог Асхат Каюмов заявил, что восстановление ряда курортов Краснодарского края после разлива мазута в Черном море займет не менее десяти лет.
Специалисты и по сей день продолжают очищать акваторию и побережье Черного моря. Ожидается, что мазут со дна у берегов Анапы удастся убрать до конца июня. Тем не менее пляжи Анапы и Темрюкского района не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Они будут открыты, только если экологическая ситуация в районе улучшится, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Однако, пока туристы продолжают купаться в Черном море, игнорируя запреты Роспотребнадзора, медики бьют тревогу. Дело в том, что вдыхание паров мазута токсично. В тяжелых случаях они могут спровоцировать поражение легких и даже онкологию. Опасно и купание в загрязненной воде: может возникнуть химический ожог. Длительное нахождение в ней может привести к аллергическим реакциям, экземам и раздражению кожи. Также это может вызвать отравление, тошноту, головную боль, нарушения в работе печени и почек.
Крупная утечка топлива в Норильске.
В мае 2020 года на территории ТЭЦ в Красноярском крае автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. В результате возник пожар площадью 350 квадратных метров. Возгорание не повлияло на работу ТЭЦ, но вскоре выяснилось, что произошла разгерметизация хранилища с топливом. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть. В результате происшествия около 21 тысячи тонн нефтепродуктов попало в грунт и в водные объекты (6 тысяч и 15 тысяч тонн соответственно).
Эксперты зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде и за пределами заграждений, которые были установлены для остановки распространения нефти по водной системе Таймыра. Так, на реке Амбарной предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде варьировалась от 80 до 116.
Произошедшее было названо одной из крупнейших экологических катастроф в России за последние десятилетия. Общая площадь загрязнения нефтепродуктами составила 180 тысяч квадратных метров. 5 июня 2020 года разлив нефтепродуктов был локализован, однако работы в месте экологической катастрофы продолжались еще длительное время.