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В Самаре мошенники активно выманивают деньги с помощью обнаженных фото

В Самарской области появились случаи мошенничества, основанные на создании фальшивых фотографий интимного характера с использованием технологий искусственного интеллекта.

В Самарской области появились случаи мошенничества, основанные на создании фальшивых фотографий интимного характера с использованием технологий искусственного интеллекта. Получившие снимки граждане получают угрозу опубликования изображений или их отправки родным и знакомым, если не оплатят требуемую сумму.

Используя мессенджеры и телефонные звонки, мошенники вынуждают потенциальных жертв платить деньги, угрожая раскрытием конфиденциальных сведений. Сумма, запрашиваемая мошенниками, составляет около 40 тысяч рублей. В случае отсутствия нужной суммы преступники принуждают оформлять кредиты.

По данным Т-банка, фотографии отличаются высоким качеством и выглядят достоверно. Наиболее подверженной группе обманутых лиц от 23 до 30 лет рекомендуется сохранять осторожность и игнорировать сомнительные сообщения, сообщает ГТРК Самара.

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