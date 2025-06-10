Грозы и град ожидаются в среду в ряде регионов Казахстана

В Мангистауской области 11 июня на северо-востоке, в центре ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 11 июня ночью и утром ожидается туман.