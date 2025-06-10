Грозы и град ожидаются в среду в ряде регионов Казахстана

«В Акмолинской области 11 июня днем на западе, юге ожидаются гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Алматинской области 11 июня на юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на восточный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Алматы 11 июня временами ожидается гроза. В Конаеве 11 июня днем ожидается гроза.
В Астане 11 июня во второй половине дня ожидаются гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15−18 м/с.
В области Улытау 11 июня на западе, востоке, юге ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на востоке, юге области порывы 18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 11 июня днем ожидаются гроза, град. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области 11 июня ночью на юге, востоке ожидается гроза, днем на севере, юге, востоке области гроза, град. Ветер северо-восточный днем на востоке области порывы 15−18 м/с. В центре области сохранится высокая, на севере, юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 11 июня днем ожидается гроза. 11 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области 11 июня ночью на западе, севере ожидаются гроза, днем на западе, севере, востоке, юге области гроза, град. Ветер юго-восточный утром и днем на западе области порывы 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 11 июня днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Жетысу 11 июня на юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15−20 м/с.
В Атырауской области 11 июня днем на западе, востоке, юге ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на юге, западе области 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35−37 градусов. На северо-западе, в центре, на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 11 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15−18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.
В Кызылординской области 11 июня на севере, в центре ожидаются гроза, днем в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный днем в центре области 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 11 июня днем ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области 11 июня на северо-востоке, в центре ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 11 июня ночью и утром ожидается туман.
В области Абай 11 июня ожидается ветер северный, северо-восточный утром и днем на севере, юго-западе, в центре области 15−20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее11 июня ожидается высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области 11 июня ожидается ветер северо-западный, северный утром и днем на севере, юге, в центре области 15−20 м/с. В южной половине области сохранится высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области 11 июня на юге, в горных районах ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный на юге, в горных районах области 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области 11 июня на западе ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на западе области порывы 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35−37 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области 11 июня днем на западе, востоке, юге ожидаются гроза, град. На юго-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 11 июня сохраняется высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области 11 июня днем в горных районах ожидается сильный дождь. На северо-западе, юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе 11 июня днем ожидается гроза. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области 11 июня днем на западе, юге ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске 11 июня сохраняется высокая пожарная опасность.