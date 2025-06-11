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13 автобусов изменят маршрут из-за перекрытия площади Минина в Нижнем Новгороде

Ограничения введут 11 июня.

Источник: Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода

11 июня на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде приостановят проезд. В связи с этим 13 автобусов изменят на время маршрут. Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Ограничения коснутся участка от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной. Свои маршруты изменят автобусы №№ 13, 19, 24, 31, 39, 40, 45, 64, 74, 90, 97, 226 и 304. Транспорт будет курсировать по улицам Варварской и Пискунова в оба направления.

Напомним, что 12 июня на ряде улиц в центре Нижнего Новгорода также ограничат проезд транспорта. В этот день в городе пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня России.