Топ-10 самых высоких вершин мира: чем они известны

Восьмая по высоте вершина в мире находится в Центральном Непале, примерно в 60 километрах к востоку от Аннапурны. Название Манаслу переводят как «Гора духа». Она считается менее сложной для восхождения, чем К2 или Дхаулагири: основной маршрут по гребню на северо-востоке прямой. Но на подходах к лагерям нередко случаются ледопады и сход лавины. Во время восхождения можно увидеть снежного барса и гималайского монала в привычной среде обитания.