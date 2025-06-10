МВД раскрыло подробности гибели 186 коров за два месяца под Докшицами

Сообщается, что сотрудниками БЭП Витебской области были установлены факты грубых нарушений условий содержания поголовья на одном из сельхозпредприятий Докшицкого района. Выяснилось, что директор и его заместитель не организовали надлежащий контроль за работой подчиненных.