МВД раскрыло подробности гибели 186 коров за два месяца под Докшицами. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что сотрудниками БЭП Витебской области были установлены факты грубых нарушений условий содержания поголовья на одном из сельхозпредприятий Докшицкого района. Выяснилось, что директор и его заместитель не организовали надлежащий контроль за работой подчиненных.
В МВД отметили, что, в частности, зоотехник ненадлежащим образом формировал рацион питания различным группам крупного рогатого скота. Кроме того, ветеринарный врач не оказывал своевременное лечение коровам.
«В результате чего за два месяца нынешнего года падеж скота составил 186 голов», — уточнили в МВД.
В пресс-службе акцентировали внимание на том, что ущерб, который был причинен организации, превысил 80 000 рублей. Прокуратура завела уголовное дело за халатность. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что показатель падежа скота достиг исторического максимума в Беларуси.
Тем временем Лукашенко предупредил чиновников о жестоком разговоре в 2025 году.
Кроме того, глава государства, что торговые суда на Балтике будут сопровождать военные корабли.
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