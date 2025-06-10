Шойгу призвал развивать образ России как защитника традиционных ценностей

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Образ России как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей необходимо развивать в международных отношениях, это должно стать одним из приоритетов внешней политики РФ, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
«В международных отношениях необходимо развивать образ Российского государства как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей. Это должно стать одним из приоритетных направлений деятельности во внешнеполитической сфере», — сказал Шойгу по итогам заседания Совбеза РФ.