Шойгу призвал развивать образ России как защитника традиционных ценностей

«В международных отношениях необходимо развивать образ Российского государства как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей. Это должно стать одним из приоритетных направлений деятельности во внешнеполитической сфере», — сказал Шойгу по итогам заседания Совбеза РФ.