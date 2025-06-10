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Шойгу призвал развивать образ России как защитника традиционных ценностей

Шойгу призвал развивать образ РФ как защитника традиционных ценностей в мире.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Образ России как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей необходимо развивать в международных отношениях, это должно стать одним из приоритетов внешней политики РФ, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

«В международных отношениях необходимо развивать образ Российского государства как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей. Это должно стать одним из приоритетных направлений деятельности во внешнеполитической сфере», — сказал Шойгу по итогам заседания Совбеза РФ.