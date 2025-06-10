Экспертиза культурных ценностей: Таможенная лаборатория за 10 лет исследовала более 100 тыс. образцов

В ГТК рассказали и о самой дорогой подделке. В 1995 году, к 10-летию выпуска монет «Американский орел», монетный двор США выпустил минимальным тиражом набор из золотых монет номиналом $5, $10, $25, $50. Его цена составила $999. А серебряную монету в $1 можно было получить в подарок при заказе всего набора. Когда тираж был выкуплен, стоимость серебряного доллара уже для приобретения достигала $86 тыс. Один из таких долларов, направленный в лабораторию на экспертизу, оказался подделкой.