Экспертиза культурных ценностей: Таможенная лаборатория за 10 лет исследовала более 100 тыс. образцов

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 10 лет существования в Таможенной лаборатории экспертизы культурных ценностей исследовано более 100 тыс. образцов и проведено свыше 800 экспертиз. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Предметами изучения являются объекты фалеристики, нумизматики, антикварное оружие, книги, иконы, рукописи, живопись и многие другие товары, незаконно перемещаемые через таможенную границу. Если такие объекты признаются культурными ценностями и по решению суда подлежат конфискации, то они становится собственностью государства и передаются в музеи, дворцово-парковые ансамбли, библиотеки.
Также в ГТК назвали некоторые интересные факты о Таможенной лаборатории. Так, самой дорогой исследуемой коллекцией монет стали 111 старинных монет времен ВКЛ и Речи Посполитой стоимостью около $18 тыс. Данная коллекция является уникальной в своем роде не только по меркам Беларуси, но и в рамках международного нумизматического сообщества.
Самый необычный объект экспертизы — инсталляция Bogenfeld швейцарского художника Альфонсо Хюппи, выполненная в 1969 году. Средняя рыночная стоимость художественной инсталляции на мировом рынке составила около $28,5 тыс.
Самый древний объект экспертизы — гемидрахма Фракийского Херсонеса, отчеканенная в IV веке до нашей эры. Изготовлена из сплава на основе серебра.
В рамках самой многообъектной экспертизы было исследовано 5618 античных монет, отчеканенных во II веке до нашей эры — VI веке нашей эры. Она заняла более месяца.
В ГТК рассказали и о самой дорогой подделке. В 1995 году, к 10-летию выпуска монет «Американский орел», монетный двор США выпустил минимальным тиражом набор из золотых монет номиналом $5, $10, $25, $50. Его цена составила $999. А серебряную монету в $1 можно было получить в подарок при заказе всего набора. Когда тираж был выкуплен, стоимость серебряного доллара уже для приобретения достигала $86 тыс. Один из таких долларов, направленный в лабораторию на экспертизу, оказался подделкой.
Самый дорогой объект экспертизы — незаконно перемещаемая картина, принадлежащая кисти выдающегося русского пейзажиста XIX века Алексея Саврасова. Ее рыночная стоимость составила около $40 тыс. -0-