Губернатор Федорищев разобрался с проблемами жителей на личном приеме

Ремонт детсада в Красноармейском и водоснабжение для семьи участника СВО — часть проблем и поручений по итогам приема губернатором жителей региона.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан, где разобрал несколько острых вопросов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Ремонт детсада «Огонек» затянулся.
В селе Красноармейское жители пожаловались на задержку ремонта детского сада «Огонек», который начался еще в 2022 году. Часть работ выполнена, но подрядчик сорвал сроки. Глава района дал компании последний шанс — завершить все к концу июня. Федорищев поручил усилить контроль и уделить внимание благоустройству территории.
Семья участника СВО осталась без воды.
Еще одна проблема — в Самаре семья военного, участвующего в СВО, лишилась воды после демонтажа уличных колонок на улице Карбышева. Губернатор назвал это недопустимым и поручил мэру Ивану Носкову в течение месяца провести центральное водоснабжение. «Мы обязаны поддерживать семьи защитников», — подчеркнул Федорищев.
При этом, вопрос, почему ресурсоснабжающая организация демонтировала колонку там, где есть потребители услуги водоснабжения, не подключенные к центральному водопроводу, и почему эти проблемы должна решать мэрия, в посте губернатора не отражен.
Оба вопроса взяты на особый контроль губернатора.
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