«Энтузиазм» и карательные операции: развенчиваем мифы о Белорусской краевой обороне

Как известно, в конце 1943 года немцы стали очень неуютно себя чувствовать на белорусской земле. Им необходимо было мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы удержать контроль на оккупированной территории. Именно поэтому немцы переформатировали Белорусскую раду доверия в Белорусскую центральную раду. Возглавил ее белорусский националист Радослав Островский. Что было дальше? Рассказывает историк Игорь Марзалюк.
От имени Белорусской центральной рады (сокращенно — БЦР) немцы дали отмашку на мобилизацию белорусского населения на подконтрольной им территории в Белорусскую краевую оборону (БКО).
Современные белорусские националисты, во всяком случае, наиболее радикальные и одиозные из них, считают БКО «сапраўдным беларускім войскам, якое поруч з нямецкімі жаўнерамі змагалася супраць маскоўска-азіяцкіх акупантаў». Вот только забывают, что тотальный контроль над подразделениями БКО, которые были действительно созданы, немцы из своих рук никогда не выпускали.
Как набирали в БКО? Через насильственную мобилизацию. Существует миф, который был растиражирован еще в 1944 году в белорусскоязычной прессе, подконтрольной немцам. «Беларуская газета» и другие издания говорили о невиданном энтузиазме из-за того, что белорусы получили возможность быть мобилизованными в белорусское войско, Белорусскую краевую оборону. Людей сгоняли на митинги, фотографировали с плакатами «Няхай жыве БЦР!» и «Няхай жыве БКА!», с бело-красно-белыми флагами. Везде писали о невиданном энтузиазме, что белорусы чуть ли не валом валили на призывные участки.
Всю эту нацистскую пропаганду 1944 года весьма некритично, особенно в 80−90-х годах, стали воспроизводить и тиражировать те, кто стоит на тех же, по сути, позициях, что и их предшественники. О ком речь? Смотрите в видео БЕЛТА.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
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