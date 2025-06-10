«Энтузиазм» и карательные операции: развенчиваем мифы о Белорусской краевой обороне

Как набирали в БКО? Через насильственную мобилизацию. Существует миф, который был растиражирован еще в 1944 году в белорусскоязычной прессе, подконтрольной немцам. «Беларуская газета» и другие издания говорили о невиданном энтузиазме из-за того, что белорусы получили возможность быть мобилизованными в белорусское войско, Белорусскую краевую оборону. Людей сгоняли на митинги, фотографировали с плакатами «Няхай жыве БЦР!» и «Няхай жыве БКА!», с бело-красно-белыми флагами. Везде писали о невиданном энтузиазме, что белорусы чуть ли не валом валили на призывные участки.