Более 200 тысяч крымчан проголосовали за объекты благоустройства

В Крыму завершается голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». Территории для благоустройства выбирают жители 11 муниципалитетов. К этому времени в голосовании приняли участие более 200 тысяч человек.
В столице Крыма больше всего голосов горожан получил сквер 200-летия Симферополя. В Керчи лидирует зона отдыха «Сморжевского», в Ялте — парк «Ясная Поляна», в Евпатории — общественная территория по улице 2-й Гвардейской Армии.
Принять участие в голосовании можно до 12 июня. Для этого необходимо авторизоваться на Госуслугах и выбрать объект благоустройства.