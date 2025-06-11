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Более 200 тысяч крымчан проголосовали за объекты благоустройства

Голосование завершится 12 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму завершается голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». Территории для благоустройства выбирают жители 11 муниципалитетов. К этому времени в голосовании приняли участие более 200 тысяч человек.

В столице Крыма больше всего голосов горожан получил сквер 200-летия Симферополя. В Керчи лидирует зона отдыха «Сморжевского», в Ялте — парк «Ясная Поляна», в Евпатории — общественная территория по улице 2-й Гвардейской Армии.

Принять участие в голосовании можно до 12 июня. Для этого необходимо авторизоваться на Госуслугах и выбрать объект благоустройства.