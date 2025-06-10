Творческие встречи, квесты и мастерские. Чем современные библиотеки привлекают юных читателей

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как сегодня библиотеки привлекают юных читателей, рассказала журналистам заместитель директора государственного учреждения «Централизованная система детских библиотек г. Минска» Елена Чернявская, передает корреспондент БЕЛТА.
«Традиционно так сложилось, что библиотеки — это центры знания и культуры. В современных библиотеках собран качественный фонд, где есть и научно-познавательная справочная литература, и художественная литература, и периодика. Особое место в нашем фонде занимает национальная белорусская литература. Это как классическая, так и современная белорусская литература», — сказала Елена Чернявская.
Представитель Союза писателей: сегодня молодому автору нельзя быть в стороне от продвижения творчества.
По ее мнению, в современном массиве информации подрастающему поколению и родителям детей очень тяжело ориентироваться, поэтому задача библиотекаря найти и проложить путь от читателя книги. «Если книги будут стоять корешками к читателю, это не побудит ребенка подойти и взять их в руки. Мы стараемся повернуть книгу лицом к читателю. Организуются различные выставки и тематические полки. Мы обращаем внимание посетителей библиотек на новые поступления литературы. Особую роль играет сотрудничество с Союзом писателей Беларуси, проходят встречи с писателями», — пояснила Елена Чернявская.
«Наши дети не приучены к библиотекам. Нужно, чтобы сознание ребенка перевернулось, и он усвоил, что библиотека- это не магазин. Здесь можно бесплатно взять книгу, но обязательное условие ее вернуть, а с писателями легко пообщаться», — добавила она.
По словам Елены Чернявской, в библиотеках Минска часто проходят встречи с писателями самых разных форматов. Это могут как презентации новых книг, так и различные квесты по творчеству авторов. Они предлагают юным посетителям пройтись по заранее подготовленному маршруту, выполнить определенные задания и получить приятный подарок от автора. Также в детской библиотеке № 2 существует проект «Кабинет писателя». Это профессиональные встречи в неформальной обстановке, где можно получить консультацию от писателя.
«Среди детей очень много начинающих авторов, которые делают первые литературные шаги, но порой ни родители, ни друзья об этом не знают. А библиотека — место, где можно попросить помощи. В ней сориентируют, поддержат, услышат, что-то посоветуют», — уверена Елена Чернявская.
Она заметила, что при детских библиотеках № 15 и № 16 существуют литературные гостиные, где небольшие группы детей учатся литературному творчеству. Познают азы того, как пишутся произведения, с чего начинать и как к этому подходить.
«Конечно, для детей важно показывать свои возможности. Для этого создаются конкурсы, акции и различные проекты. Например, ежегодно проходит международный проект “Чытаем беларускія кнігі”. Смысл в том, что нужно записать видеоролик с чтением произведения белорусского происхождения. Это может быть произведение на русском, китайском и другом любом языке, но написанное белорусами», — пояснила заместитель директора Централизованной системы детских библиотек Минска.
По ее словам, проект охватил не только Беларусь, но и страны ближнего зарубежья: Россия, Казахстан, Узбекистан. При это очень радует активность белорусов зарубежья. Они присылают видео, где читают произведения на белорусском языке, чтобы не забыть его и наших авторов. −0-