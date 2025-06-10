Творческие встречи, квесты и мастерские. Чем современные библиотеки привлекают юных читателей

По ее мнению, в современном массиве информации подрастающему поколению и родителям детей очень тяжело ориентироваться, поэтому задача библиотекаря найти и проложить путь от читателя книги. «Если книги будут стоять корешками к читателю, это не побудит ребенка подойти и взять их в руки. Мы стараемся повернуть книгу лицом к читателю. Организуются различные выставки и тематические полки. Мы обращаем внимание посетителей библиотек на новые поступления литературы. Особую роль играет сотрудничество с Союзом писателей Беларуси, проходят встречи с писателями», — пояснила Елена Чернявская.