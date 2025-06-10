На повестке 11 вопросов. Заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ проходит в Душанбе

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 82-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества проходит в Душанбе (Таджикистан). Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ.
В заседании принимают участие члены совета — полномочные представители железнодорожных администраций Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, ассоциированные члены совета — представители железнодорожных администраций Грузии, Ирана, Латвии, Эстонии, а также представители Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников, Исполнительного комитета СНГ, Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников СНГ и Межправительственного совета дорожников.
В ходе первого дня заседания состоялась работа экспертов над согласованием проекта протокола заседания совета. Завтра он будет представлен руководителям железнодорожных администраций и проведена процедура его подписания.
В рамках заседания совета будут рассмотрены 11 вопросов, в том числе о выполнении решений 81-го заседания совета и об итогах эксплуатационной работы сети железных дорог за 2024 год и первый квартал 2025 года, о выполнении решения Совета глав правительств СНГ от 18 октября 1996 года о Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств — участников СНГ за 2024 год. -0-