На повестке 11 вопросов. Заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ проходит в Душанбе

В рамках заседания совета будут рассмотрены 11 вопросов, в том числе о выполнении решений 81-го заседания совета и об итогах эксплуатационной работы сети железных дорог за 2024 год и первый квартал 2025 года, о выполнении решения Совета глав правительств СНГ от 18 октября 1996 года о Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств — участников СНГ за 2024 год. -0-