В Татарстане группа врачей получила премию за уникальную операцию

Команда специалистов МКДЦ и онкодиспансера им. Сигала была удостоена премии «Врач года — 2025» в номинации «Уникальный случай» за проведение первой в России одновременной кардиохирургической и онкологической операции.
К ним поступила 68-летняя пациентка с критическим аортальным стенозом, высоким риском инфаркта и злокачественной опухолью в ободочной кишке. В связи с возможными рисками осложнений при поэтапной операции было принято решение провести единовременное вмешательство. За одним столом разом работали кардиохирурги и онкологи. Операция длилась почти восемь с половиной часов. Все прошло успешно. Подобные единовременные операции в России до этого момента никто не делал, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
Напомним, ранее мы сообщали, что в республике звания «Врач года — 2025» была удостоена заместитель главврача по медицинской части Детской республиканской клинической больницы Лилия Басанова.