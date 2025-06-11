В Татарстане группа врачей получила премию за уникальную операцию

К ним поступила 68-летняя пациентка с критическим аортальным стенозом, высоким риском инфаркта и злокачественной опухолью в ободочной кишке. В связи с возможными рисками осложнений при поэтапной операции было принято решение провести единовременное вмешательство. За одним столом разом работали кардиохирурги и онкологи. Операция длилась почти восемь с половиной часов. Все прошло успешно. Подобные единовременные операции в России до этого момента никто не делал, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.