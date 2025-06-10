Эксперт назвала две простые хитрости, которые помогут сэкономить на ипотеке

Риелтор Марина Маньянова поделилась двумя полезными советами, которые помогут уменьшить переплату по ипотеке. По ее словам, если процент по кредиту высокий долг лучше гасить досрочно. Об этом пишет NEWS.ru.
— Если недвижимость находится в обычной ипотеке под 20−27%, то надо гасить досрочно всегда и везде, потому что там очень большие суммы уходят на проценты. Досрочное погашение выгодно делать, если ипотеку взяли под высокую ставку, и невыгодно, если под низкую, — пояснила эксперт.
Также риелтор рекомендовала не оформлять обычную ипотеку на 30 лет, как часто бывает, а выбирать срок 10−15 лет. По ее словам, ежемесячный платеж почти не изменится, но переплата по процентам будет значительно меньше.
— Выгоднее всего вносить досрочные платежи в день списания ежемесячного платежа, так как в этот день спишут меньше всего процентов и больше всего тела ипотеки, — подчеркнула риелтор.
Специалист предупредила, что важно следить за действиями брокера. По привычке они могут оформить обычную или траншевую ипотеку на 30 лет, даже если это невыгодно.