Эксперт назвала две простые хитрости, которые помогут сэкономить на ипотеке

— Если недвижимость находится в обычной ипотеке под 20−27%, то надо гасить досрочно всегда и везде, потому что там очень большие суммы уходят на проценты. Досрочное погашение выгодно делать, если ипотеку взяли под высокую ставку, и невыгодно, если под низкую, — пояснила эксперт.