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Всего за год в цветущей Молдове фрукты подорожали на треть: Что ещё становится недоступным для народа

В «хорошие» времена товары и услуги в Молдове продолжают дорожать.

Источник: Комсомольская правда

С мая 2024 года по май 2025 года средние потребительские цены в Молдове выросли более чем на 7,9%. Продукты питания подорожали на 9,7%, непродовольственные товары — на 1,8%, а оказываемые населению услуги — на 14,5%.

По данным Национального бюро статистики за год больше всего подорожали:

Фрукты — 33,46%;

Овощи — 28,32%;

Электроэнергия — 27,18%;

Газ — 26,72%;

Вода и канализация — 25,2%.

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