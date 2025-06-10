С мая 2024 года по май 2025 года средние потребительские цены в Молдове выросли более чем на 7,9%. Продукты питания подорожали на 9,7%, непродовольственные товары — на 1,8%, а оказываемые населению услуги — на 14,5%.
По данным Национального бюро статистики за год больше всего подорожали:
Фрукты — 33,46%;
Овощи — 28,32%;
Электроэнергия — 27,18%;
Газ — 26,72%;
Вода и канализация — 25,2%.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Убрать фамилию фашиста из названия улицы в Кишиневе: Почему столичный мунсовет боится меньшинства ПАС.
Мунсоветники ведут себя так, будто они входят в ПАС (далее…).
ПАС гордится еще одним «достижением» — 110 тысяч человек в Молдове вполне обеспечены: О том, что остальные два с половиной миллиона населения страны бедствуют, «скромно» умалчивают.
Депутат ПАС Дориан Истрати, заявил, что 110 тысяч жителей Молдовы получают более 1 тыс. евро в месяц (далее…).
Малышку больше не будет избивать мама: В Молдове нашумевшая история закончилась приговором суда — теперь ребенок будет жить с отцом.
Женщина не признаёт вину, называет решение «несправедливым» и намерена его обжаловать (далее…).