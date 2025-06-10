День рождения ведущей Анжелики Пушновой начался с вызова полиции

Телеведущая и певица Анжелика Пушнова (также известна под псевдонимом PushNova) вчера отпраздновала свой день рождения.
Анжелика призналась, что в этот день ее сокровенным желанием было отоспаться, но ночью раздался звонок от охранной службы ее ЖК. Оказалось, что друзья телеведущей решили поздравить Пушнову ночью и пытались прорваться в дом, но доблестная охрана их не пускала. Будучи в хорошем настроении, компания Анжелики прорвала кордон охраны и поднялась наверх. Но не тут-то было. Охрана вызвала подмогу. Приехал наряд полиции.
— Ну… День рождения — это всегда сюрприз, — рассмеялась певица. — У меня сегодня было уже четыре мероприятия, я вела программу и нахожусь в прекрасном настроении.
Сама телеведущая пожелала себе до следующего дня рождения записать клевый трек, который выстрелил бы так, чтобы о ней заговорили не только как о крутой ведущей, но и о певице. Этот год телеведущая решила посвятить музыке.