День рождения ведущей Анжелики Пушновой начался с вызова полиции

Анжелика призналась, что в этот день ее сокровенным желанием было отоспаться, но ночью раздался звонок от охранной службы ее ЖК. Оказалось, что друзья телеведущей решили поздравить Пушнову ночью и пытались прорваться в дом, но доблестная охрана их не пускала. Будучи в хорошем настроении, компания Анжелики прорвала кордон охраны и поднялась наверх. Но не тут-то было. Охрана вызвала подмогу. Приехал наряд полиции.