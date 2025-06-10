«Муравьиные ходоки»: 5 самых страшных историй тех, кто выжил во время атомного взрыва в Хиросиме

«Ты очень везучий мальчик», — сказал Йошитаке Кавамото солдат, который был рядом, когда тот пришёл в сознание. И это было правдой. Ему было всего 13 лет, он находился в школе, за 800 метров от эпицентра взрыва. Ударная волна повредила ему часть лица и руки, но для Кавамото это не было проблемой. Он понял, что из школы надо бежать, но каждый день на учениях детям рассказывали, что бежать в одиночку — это символ трусости, так что Йошитака решил взять кого-то с собой. Он нашёл своего одноклассника, у того была ужасная травма головы. Кавамото решил, что сможет взять его с собой, но ему не удалось вытащить мальчика из-под обломков. В это время часть здания начала гореть, и Йошитака побежал. Другие ученики школы в попытке позвать на помощь хватали его за лодыжки, но мальчик продолжал бежать. Когда он добежал до реки и выпил радиоактивную воду, то сразу потерял сознание. Кавамото невероятно повезло: солдаты, собирающие тела после взрыва, случайно обнаружили, что у мальчика есть пульс. Потом он заболел лучевой болезнью и на три месяца потерял зрение, но растущий организм победил страшную хворь, и Йошитака выжил. Он посвятил всю свою жизнь работе в Мемориальном музее мира в Хиросиме, стал там директором.