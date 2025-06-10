Спутница Киркорова Марго показала тренд сезона — чулки на подтяжках

Прошло одно из летних светских событий сезона. Более 700 гостей, среди которых артисты эстрады, кино, стилисты, блогеры собрались в центре Москвы.
Известный блогер, певица и спутница Филиппа Киркорова Марго Овсянникова видимо никак не могла выбрать соответствующий наряд для вечеринки. Поэтому девушка успела переодеться дважды.
Для начала мероприятия она облачилась в чёрное. Ультракороткое платье с чёрным пиджаком, чёрные массивные серёжки, жёлтая сумочка и писк сезона — чёрные чулки на подтяжках. Ближе к вечеру девушка переоделась в платье бежевых тонов. Ее образ подчёркивала зелёная сумочка и откуда ни возьмись — чёрные туфли от предыдущего образа. Когда блогер кружилась на дорожке, то успела спросить приближенных: «Насколько красиво это было?» Все положительно закивали головой, а сама Марго ответила:
— Раз не выпала грудь, то не очень-то и хорошо кружилась! — рассмеялась Марго.