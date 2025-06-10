Спутница Киркорова Марго показала тренд сезона — чулки на подтяжках

Для начала мероприятия она облачилась в чёрное. Ультракороткое платье с чёрным пиджаком, чёрные массивные серёжки, жёлтая сумочка и писк сезона — чёрные чулки на подтяжках. Ближе к вечеру девушка переоделась в платье бежевых тонов. Ее образ подчёркивала зелёная сумочка и откуда ни возьмись — чёрные туфли от предыдущего образа. Когда блогер кружилась на дорожке, то успела спросить приближенных: «Насколько красиво это было?» Все положительно закивали головой, а сама Марго ответила: