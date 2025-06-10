Суд в Москве арестовал замгубернатора Владимирской области Ремигу на два месяца

Следствие располагает данными о том, что Ремига мог получить незаконное вознаграждение за содействие в решении вопросов, связанных с распределением бюджетных средств и земельных участков. Размер предполагаемой взятки уточняется, но по данной статье УК РФ он должен превышать 1 млн рублей.