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Суд в Москве арестовал замгубернатора Владимирской области Ремигу на два месяца

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба столичных судов.

Источник: Life.ru

Александр Ремига в зале суда. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Следствие располагает данными о том, что Ремига мог получить незаконное вознаграждение за содействие в решении вопросов, связанных с распределением бюджетных средств и земельных участков. Размер предполагаемой взятки уточняется, но по данной статье УК РФ он должен превышать 1 млн рублей.

Арест назначен на два месяца. За это время следствие планирует завершить сбор доказательств и представить обвинительное заключение.

Ранее стало известно о задержании полицией мэра Красноярска Владислава Логинова. Его подозревают во взяточничестве — речь идёт об участии в схеме связанной с «Асфальтобетонным заводом». Советник чиновника и бывший заммэра дали показания в отношении задержанного. Вчера Life.ru сообщал, что Логинова этапируют в столицу.