Результаты профильной математики на ЕГЭ расстроили москвичей

И вот результаты получены. Судя по сдержанной реакции в пабликах, они ниже ожидаемого, но ненамного. Кто-то получил на 10 баллов меньше и расстроился, другие недосчитались всего 2−4 баллов. Среди тех, кто жаловался на сложность, обнаружились стобалльники — значит, не так все плохо. Особенно в Московской области: там из почти 19 тысяч учеников, которые сдавали профильную математику, насчитали 19 стобалльников. И еще 3389 ребят получили от 80 до 99.