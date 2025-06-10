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Центр Ростова-на-Дону перекроют 11 июня

Водителей Ростова предупредили об ограничениях в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Водителей Ростова-на-Дону ждут временные изменения. Так, 11 июня в преддверии празднования Дня России в городе введут ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог.

С 8:30 до 12:00 будет перекрыта крайняя правая полоса на Театральной площади на участке от Театрального проспекта до дома № 4 по тому же проспекту. Ограничения связаны с подготовкой и проведением праздничных мероприятий.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.

Напомним, что основные праздничные мероприятия, посвященные Дню России, пройдут в Ростове 12 июня. В этот день горожан ждут концерты, народные гуляния и другие праздничные акции.

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