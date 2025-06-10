Игорь Артамонов: Каждый четвертый житель Липецкой области трудится в сфере малого и среднего бизнеса

Число малых и средних предприятий в Липецкой области постоянно растет, за год количество занятых в них липчан увеличилось на 5,6%. Сегодня каждый четвертый работающий житель региона трудится в МСП, сообщил губернатор Игорь Артамонов в ходе ежегодного отчета о деятельности областного правительства.
Он подчеркнул, что помимо развития традиционных для этой сферы направлений областные власти уделяют большое внимание созданию новых возможностей для креативных индустрий.
«Липецкая область создает условия для успешного малого бизнеса. Последнее время большое внимание уделяется развитию креативных индустрий. Создали пространство “Липецкие ремесла”, где представлены уникальные изделия местных мастеров. Для дизайнеров и представителей легкой промышленности открыли мультибрендовое пространство “Арт Подиум” в центре Липецка», — рассказал Игорь Артамонов.
Всего в регионе работает более 40 тысяч малых и средних предприятий. За шесть лет объем налоговых поступлений от них вырос на 174% — с 7,9 до 21,8 миллиарда рублей. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса за это время предоставил липецким предпринимателям 7,1 миллиарда рублей в виде льготных займов и поручительств.
Отчет о результатах работы регионального правительства в 2024 году Игорь Артамонов представил 10 мая, выступая перед депутатам облсовета. Губернатор сообщил, что Липецкая область вошла в Топ-5 субъектов РФ по темпам роста валового регионального продукта, показав прирост за 2023 год в 13,3%. По этому показателю регион обогнал соседей и занял первое место в Центральном федеральном округе. Наибольший рост индекса физического объёма ВРП показали водоснабжение, обрабатывающие производства, креативные индустрии и туризм, строительство, энергетика.
Игорь Артамонов отметил, что объем инвестиций в экономику региона вырос на 28%. Наибольший интерес у инвесторов вызывали обрабатывающая промышленность (прирост инвестиций в нее составил 30%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (62%), транспортировка и хранение (+43%). По словам губернатора, в области стали выпускать больше автомобилей (этот показатель вырос вдвое), бумаги и электрооборудования.
В прошлом году в регионе было создано 12 тысяч новых рабочих мест. Большая часть из них (76%) — в реальном секторе экономики.