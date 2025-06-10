Игорь Артамонов: Каждый четвертый житель Липецкой области трудится в сфере малого и среднего бизнеса

Всего в регионе работает более 40 тысяч малых и средних предприятий. За шесть лет объем налоговых поступлений от них вырос на 174% — с 7,9 до 21,8 миллиарда рублей. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса за это время предоставил липецким предпринимателям 7,1 миллиарда рублей в виде льготных займов и поручительств.