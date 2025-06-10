В Госдуме одобрили проект о запрете изображений религиозных объектов без символов

— Незнание собственной истории и веры предков — это, коллеги, проблема всего общества. Потому что незнание истории формирует человека, неспособного оценить, что сейчас происходит в стране, а значит, легко манипулируемого. От стирания креста к стиранию страны дистанция не такого большого размера, но мы этого не должны допустить, — приводит ее слова РБК.