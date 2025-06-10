В Госдуме одобрили проект о запрете изображений религиозных объектов без символов

Государственная дума РФ во вторник, 10 июня, в первом чтении приняла законопроект, который вводит запрет на изображение религиозных объектов без соответствующих символов, если таковые имеются.
Представила проект вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, ситуации с «исчезновением» крестов на фотографиях уже приобрела настолько системный характер, что в народе получило прозвище «крестопад».
Если в итоге закон будет принят, то под его влиянием окажутся все официальные конфессии России. Глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова подчеркнула, что идею поддержали все традиционные конфессии РФ.
— Незнание собственной истории и веры предков — это, коллеги, проблема всего общества. Потому что незнание истории формирует человека, неспособного оценить, что сейчас происходит в стране, а значит, легко манипулируемого. От стирания креста к стиранию страны дистанция не такого большого размера, но мы этого не должны допустить, — приводит ее слова РБК.
Вечером того же дня стало известно, что Госдума также приняла закон о родительском контроле за счетами детей в возрасте от 14 до 18 лет.