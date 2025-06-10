В РПЦ рассказали, как отмаливать грехи

Для православных важно доброделание как способ очищения души и обнуления накопившихся внутри грехов. Об этом во время проповеди в храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
— Грех накапливается как снежная лавина, которая может уничтожить все на своем пути. Но мы способны обнулить наши грехи искренним покаянием и добрыми делами. Доброделание — это не бремя или обязанность, а то, что делает нас счастливыми. На наши добрые поступки откликается Божья благодать, и самое главное — прощаются наши грехи, — сказал патриарх.
Священнослужитель призвал верующих активнее проявлять милосердие и оказывать помощь ближним, особенно в сложных жизненных ситуациях, а в очищении души от грехов не ограничиваться походами в храм. В качестве примера он привел раненых бойцов с территорий Донбасса и в целом всех нуждающихся вокруг.
— В эти тяжелые времена особенно важно помнить о тех, кто нуждается в нашей помощи. Забота о ближних вырастает в добрые дела, которые способствуют нашему спасению, — приводит его слова ИА «Кулик».
Недавно в Российской православной церкви в очередной раз раскритиковали закон о домашнем насилии. Там заявили, что такая мера предлагает вторжение в отношения между женой и мужем, сея вражду, а также лишает супругов возможности самостоятельно находить компромиссы и предотвращать конфликты.