В РПЦ рассказали, как отмаливать грехи

— Грех накапливается как снежная лавина, которая может уничтожить все на своем пути. Но мы способны обнулить наши грехи искренним покаянием и добрыми делами. Доброделание — это не бремя или обязанность, а то, что делает нас счастливыми. На наши добрые поступки откликается Божья благодать, и самое главное — прощаются наши грехи, — сказал патриарх.