Кукуха стала символом Челябинской психоневрологической больницы

Многие организации и компании выбирают себе необычных маскотов для привлечения внимания к своим продуктам и услугам. Так, приложение Duolingo недавно сообщило о смерти своего символа — зеленого совенка по кличке Дуо. Представители компании сообщили, что совенок мог умереть, пока ждал, что пользователи начнут свой очередной урок в приложении.