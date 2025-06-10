Кукуха стала символом Челябинской психоневрологической больницы

Главврач Челябинской психоневрологической больницы Михаил Козлов с помощью искусственного интеллекта помог придумать новый символ медучреждения — им стала Кукуха.
Первый вариант птицы в медицинском халате был создан по образу главврача. Позже появились другие версии: в смокинге, сарафане, берете и с чемоданом.
В декабре прошлого года врачи-наркологи из соседнего региона выбрали Белочку в качестве символа своей работы. Психиатры, вдохновившись этой идеей, решили создать Кукуху. Они разработали 3D-модели, заказали и изготовили мягкие игрушки.
Каждая Кукуха символизирует определенное направление деятельности и закреплена за соответствующими отделениями.
— С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный Кукух, — рассказал Михаил Козлов в разговоре с KP.ru.
Многие организации и компании выбирают себе необычных маскотов для привлечения внимания к своим продуктам и услугам. Так, приложение Duolingo недавно сообщило о смерти своего символа — зеленого совенка по кличке Дуо. Представители компании сообщили, что совенок мог умереть, пока ждал, что пользователи начнут свой очередной урок в приложении.