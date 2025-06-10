Замглавы МВД Зубов: большая часть детей мигрантов не учится в России

В Российской Федерации насчитывается более 638 тысяч детей мигрантов, при этом значительная доля из них не получает образования. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.
Замглавы МВД говорит, что неправильно говорить, что большая часть детей мигрантов не учится в России, но отметил, что половина детей приезжих не посещает российские школы.
«То, что большая часть из них (детей мигрантов — прим. ред.) не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», — заявил Зубов, отвечая на вопросы в Госдуме.
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день количество детей мигрантов значительно уменьшается. Зубов озвучил статистику. По его словам, в Москве находится 80 282 несовершеннолетних иностранца, обучаются только 25 тысяч детей.
Ранее KP.RU сообщил, что в России создали специальный реестр для мигрантов и их семей. Данные будут находиться в открытом доступе. С деятельностью приезжих после пересечения РФ могут ознакомиться и будущие работодатели, и простые граждане.