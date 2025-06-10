Ветеран спецоперации из Самары помогает вернуться к жизни через спорт раненым бойцам

Судя по отчетам в социальных сетях, на площадке кипела жизнь: прошёл футбольный матч для ампутантов, мастер-классы по гиревому спорту и метанию ножа. «Кажется невероятным, но даже метание ножа становится реабилитацией, — говорит Екатерина Куприянова из женского футбольного клуба “Крылья Советов”. — В каждом виде спорта можно найти что-то важное для восстановления».