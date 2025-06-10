Ветеран спецоперации из Самары помогает вернуться к жизни через спорт раненым бойцам

Участник программы «Школа героев», ветеран СВО Максим Меделяев продвигает проект реабилитации через адаптивный спорт.
В Самаре перед Днём России прошла необычная спортивная встреча. Ветераны СВО, люди с ограниченными возможностями и волонтёры вместе участвовали в матчах и мастер-классах, доказывая: спорт помогает преодолеть любые трудности.
Вдохновителем события стал Максим Меделяев — ветеран спецоперации, выпускник региональной программы «Школа героев». После возвращения с фронта он нашёл себя в спортивном метании ножа, где уже добился всероссийских успехов. Теперь его главная цель — помочь другим.
Разработанный Максимом проект «Феникс» помогает раненым бойцам адаптироваться через спорт. «Это не просто тренировки, — объясняет ветеран. — Участники смогут получить образование, стать тренерами или учителями физкультуры». На мероприятии Меделяев лично сдал нормы ГТО и получил 2-й разряд по метанию ножа.
Судя по отчетам в социальных сетях, на площадке кипела жизнь: прошёл футбольный матч для ампутантов, мастер-классы по гиревому спорту и метанию ножа. «Кажется невероятным, но даже метание ножа становится реабилитацией, — говорит Екатерина Куприянова из женского футбольного клуба “Крылья Советов”. — В каждом виде спорта можно найти что-то важное для восстановления».
Министр спорта области Лидия Рогожинская подчеркнула: «Эти спортсмены доказывают, что ограничения — только в нашей голове. Важно, что губернатор Федорищев создаёт равные возможности для всех».
Мероприятие стало частью госпрограммы по развитию массового спорта, которая помогает вовлекать в активную жизнь людей с ограниченными возможностями.
—-
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.