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Ветеран спецоперации из Самары помогает вернуться к жизни через спорт раненым бойцам

Участник программы «Школа героев», ветеран СВО Максим Меделяев продвигает проект реабилитации через адаптивный спорт.

Участник программы «Школа героев», ветеран СВО Максим Меделяев продвигает проект реабилитации через адаптивный спорт.

В Самаре перед Днём России прошла необычная спортивная встреча. Ветераны СВО, люди с ограниченными возможностями и волонтёры вместе участвовали в матчах и мастер-классах, доказывая: спорт помогает преодолеть любые трудности.

Вдохновителем события стал Максим Меделяев — ветеран спецоперации, выпускник региональной программы «Школа героев». После возвращения с фронта он нашёл себя в спортивном метании ножа, где уже добился всероссийских успехов. Теперь его главная цель — помочь другим.

Разработанный Максимом проект «Феникс» помогает раненым бойцам адаптироваться через спорт. «Это не просто тренировки, — объясняет ветеран. — Участники смогут получить образование, стать тренерами или учителями физкультуры». На мероприятии Меделяев лично сдал нормы ГТО и получил 2-й разряд по метанию ножа.

Судя по отчетам в социальных сетях, на площадке кипела жизнь: прошёл футбольный матч для ампутантов, мастер-классы по гиревому спорту и метанию ножа. «Кажется невероятным, но даже метание ножа становится реабилитацией, — говорит Екатерина Куприянова из женского футбольного клуба “Крылья Советов”. — В каждом виде спорта можно найти что-то важное для восстановления».

Министр спорта области Лидия Рогожинская подчеркнула: «Эти спортсмены доказывают, что ограничения — только в нашей голове. Важно, что губернатор Федорищев создаёт равные возможности для всех».

Мероприятие стало частью госпрограммы по развитию массового спорта, которая помогает вовлекать в активную жизнь людей с ограниченными возможностями.

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