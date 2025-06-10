Злоумышленники продолжают спам-рассылку от имени «Белпочты». Как не стать жертвой мошенников

В ведомстве заметили, что злоумышленники рассылают сообщения от имени «Белпочты» с информацией о якобы поступившей на имя гражданина посылке. Такие сообщения могут приходить как через SMS, так и через мессенджеры. В тексте содержится ссылка, по которой предлагается перейти для уточнения адреса или оплаты повторной доставки посылки.