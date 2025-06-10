Злоумышленники продолжают спам-рассылку от имени «Белпочты». Как не стать жертвой мошенников

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленники продолжают спам-рассылку сообщений о поступлении посылок на почтовый адрес от имени «Белпочты», сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве заметили, что злоумышленники рассылают сообщения от имени «Белпочты» с информацией о якобы поступившей на имя гражданина посылке. Такие сообщения могут приходить как через SMS, так и через мессенджеры. В тексте содержится ссылка, по которой предлагается перейти для уточнения адреса или оплаты повторной доставки посылки.
При переходе по этой ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт, внешне похожий на официальный сайт «Белпочты». На этом ресурсе просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты для оплаты небольшой суммы за «доставку» или «корректировку сведений». После ввода данных мошенники получают доступ к вашим средствам и могут использовать информацию для дальнейших противоправных действий.
В ведомстве напомнили, что распознать мошенническую схему можно проверив отправителя, обратив внимание на ссылку и уточнив информацию о доставке в почтовом отделении. А если вы стали жертвой преступления, то об этом нужно немедленно сообщить по телефону 102 или чат-бот в Telegram (@MinskPolice_bot).-0-