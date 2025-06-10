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Kronen Zeitung: в доме напавшего на австрийскую школу нашли письмо

Издание не раскрывает содержимое письма подозреваемого в нападении на школу в Граце.

Источник: Комсомольская правда

Во время обыска дома подозреваемого в нападении на школу в Граце полиция обнаружила его письмо. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

«В доме 21-летнего молодого человека во второй половине дня был проведён обыск. Следователями было найдено прощальное письмо», — информирует издание.

В то же время издание не раскрывает содержимое текста.

Ранее стало известно, что правительство Австрии объявило трехдневный траур в связи со стрельбой в школе в Граце. В стране также отменены все мероприятия.

Напомним, 10 июня 2025 года в школе BORG в австрийском Граце произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по ученикам и сотрудникам учебного заведения. По последним данным, погибли 11 человек, еще 30 получили ранения. По информации местных СМИ, молодой человек легально владел огнестрельным оружием.