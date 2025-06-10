Kronen Zeitung: в доме напавшего на австрийскую школу нашли письмо

Напомним, 10 июня 2025 года в школе BORG в австрийском Граце произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по ученикам и сотрудникам учебного заведения. По последним данным, погибли 11 человек, еще 30 получили ранения. По информации местных СМИ, молодой человек легально владел огнестрельным оружием.